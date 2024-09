Podcast



Découvrez l’histoire d’Helena Rubinstein, la première femme d’affaires la plus riche des États-Unis, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux parties. Helena Rubinstein quitte sa Pologne natale pour l’Australie en 1896, à l’âge de 24 ans. Elle espère que l’Australie, où elle rejoint une de ses cousines, sera une terre d’avenir pour elle. Et la jeune femme voit juste. Dans le climat aride de ce pays presque désertique, Helena fait fureur auprès des femmes du village avec des pots de crème hydratante pour le visage, qu’elle tient de Pologne. Consciente du potentiel de ces crèmes, Helena Rubinstein a l’idée d’en fabriquer elle-même, pour les commercialiser. Et la période est propice : à cette époque, les femmes commencent à prendre soin d’elles, à se maquiller. La beauté peut devenir une arme d’émancipation pour la gent féminine. En 1902, la femme d’affaire ouvre son premier salon de cosmétique à Melbourne et y vend sa première crème. La marque “Helena Rubinstein” est née, entrainant avec elle le tourbillon du succès. En 1905, la femme d’affaires se lance à la conquête de l’Europe.