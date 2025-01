Documentaire

Les soldats allemands de Winston Churchill ont joué un rôle clé dans certains des événements les plus importants de la seconde guerre mondiale. Ce sont 10 000 Allemands et Autrichiens qui ont fui la persécution nazie et ont uni leur force à celle des britanniques pour lutter contre Hitler. De l’officier qui a capturé l’un des fugitifs les plus insaisissables de la guerre, à un pilote de Spitfire décoré, ce sont les histoires inédites des Allemands qui ont combattu contre leur propre pays, pour aider les Alliés et les mener vers la victoire. Voisins, collègues et camarades ont tous soupçonnés qu’ils étaient des traîtres et des agents doubles. Leur vie dans les communautés était un enfer et ils ont dû se battre doublement pour prouver leur dévouement à l’effort de guerre.