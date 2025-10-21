Podcast

New York, 1969. À Spanish Harlem, des étudiants porto-ricains révolutionnent le ghetto… en répondant aux besoins des habitants. Une aventure de 5 ans qui fera plier les autorités pour faire reculer les discriminations.

Et parfois on gagne : le podcast des luttes victorieuses

On a beau pester, poster, protester, voter, manifester, pétitionner… souvent on a l’impression que tout ça ne sert à rien. La vague est trop haute, la catastrophe trop certaine, les méchants trop méchants. Alors à quoi bon ? Et puis… Parfois, on gagne. Des peuples entiers conquièrent des droits nouveaux. Des collectifs font plier des États ou des multinationales. « Et parfois on gagne », c’est le récit de luttes victorieuses. Pas des contes de fées ou des légendes auxquelles se raccrocher, non. Des histoires vraies pour nous apprendre à résister, des histoires d’hier et d’aujourd’hui, avec des techniques et des stratégies, de la rage et de la joie, des doutes et des sursauts, des conquêtes patientes et de l’improvisation. Le point commun de toutes ces histoires ? Leur dimension collective. Parce que si parfois on gagne, on gagne jamais tout seul.

Et parfois on gagne a aussi son ciné-club ! Chaque mois, Victoire Tuaillon prolonge le podcast avec un cinéma club de films qui donnent envie de s’engager et nous apprennent à résister. Un cinéma club proposé dans le cadre de la saison mk2 Institut.

#podcast #politique #lutte #racisme #société #documentaire

Un documentaire de Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot

Écriture : Victoire Tuaillon, Claire Richard, Bertrand Guillot

Réalisation et mixage : Arnaud Forest

Illustration : Amandine Giloux

A retrouver sur le site et l’appli ARTE Radio.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube d’ARTE Radio : https://www.youtube.com/channel/UCbGOiY3MeW2qHuZl2irxw9Q