En 1964, Lyndon Johnson, l’homme qui a prêté serment à côté de Jackie Kennedy et son tailleur ensanglanté, arrive à la Maison-Blanche. Dans le cinquième épisode du podcast Mister President par Europe 1 Studio sur l’histoire des présidentielles américaines, Olivier Duhamel revient sur l’élection qui suivit l’assassinat de JFK.