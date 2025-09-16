Ressources Dans la même catégorie

Podcast La grande guerre du capitaine de Gaulle Charles de Gaulle, officier jeune mais déjà déterminé, s’illustre pendant la Première Guerre mondiale dans une série d’épreuves qui...

Documentaire Les Grandes Manoeuvres Alliées | Avril – Juin 1943 Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...

Documentaire Staline liquide la concurrence Choisir sa victime, préparer minutieusement son coup. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches

Documentaire Le rapport secret de Staline qui dévoile Hitler Berlin, 1945. L’Armée Rouge fait tomber les derniers bastions nazis dans les ruines de la capitale du Reich. De...

Documentaire Green Line – Beyrouth, enfer rouge, jours noirs En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida,...

Podcast L’Okhrana : la police secrète des Tsars « En 1917, l’autocratie s’est effondrée sans que ses légions de mouchards, de provocateurs, de gendarmes, de bourreaux, de...

Documentaire Affaire Farewell : le plus grand mystère de la Guerre Froide Parmi les mystères les plus marquants de la guerre froide se cache l’affaire Farewell. En 1980, Vladimir Vetrov, alias...

Documentaire Nasser : du rêve au désastre Entre 1956 et 1967, Nasser a incarné le rêve arabe. Il a été le porte-parole des aspirations des peuples...

Documentaire 44-45, Yamato – La mort de la marine japonaise (1/2) En octobre 1944 la puissante force navale japonaise se porte au devant des unités d’invasion américaines aux Philippines dans...

Documentaire Fidel Castro Fidel Castro est une figure historique du 20e siècle, le « dernier monstre sacré » de la politique internationale. Un chef...

Documentaire La Guerre Froide: Spoutnik (1949-1961) (08/24) La Guerre Froide qui oppose les Etats-Unis à l’URSS est également une guerre technologique où les deux camps se...

Documentaire Hong Kong, ombres chinoises – La dernière année d’une colonie (1/3) Ce documentaire en trois parties couvre la dernière année de la colonie britannique avant sa rétrocession à la Chine....

Documentaire Bernard Tapie : Ascension et chute d’un flambeur Ce documentaire captivant, agrémenté d’archives riches, retrace le parcours de Bernard Tapie sur la scène politique depuis les années...

Documentaire Kizu, les fantômes de l’unité 731 En 1932, l’armée japonaise prend possession de la Mandchourie. Bientôt les forces nipponnes vont entreprendre une conquête fulgurante de...

Documentaire Les villes sous l’occupation – Brest (1/2) Brest, dans le Finistère, compte parmi les villes qui ont été le plus bombardées au cours de la Seconde...

Documentaire La Prom’ ? Tout un art ! Elle aura porté le deuil pendant un an. Dans quelques semaines, au lendemain de l’hommage qui sera rendu aux...

Documentaire Le dernier complot de Staline Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur fond d’antisémitisme séculaire, la une de la «Pravda» révèle une information...

Documentaire Sauver Auschwitz ? Quel sens donner à Auschwitz ? Victime d’une guerre des mémoires, le camp suscite depuis 70 ans d’intenses affrontements....