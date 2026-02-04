Documentaire

En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le « soleil bleu » de la Chine nationaliste semble au firmament :elle a récupéré les concessions étrangères et est devenue l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU). Mais c’est une illusion…

Après des années de guerre et de destructions, corrompue et brutale, elle va être balayée par le « soleil rouge » de Mao Zedong en moins de quatreans. Surfant sur le sentiment national né pendant la guerre contre les Japonais, les communistes se sont renforcés. En décembre1949, un mois après la proclamation d’un nouveau régime par son rival honni, Tchang Kaï-chek se réfugie à Taïwan avec 600000hommes. C’est une défaite, mais pour lui, la République de Chine incarne toujours la seule légitimité. Pour Mao Zedong, la page de la guerre civile ne sera pas tournée tant que les derniers feux du régime nationaliste subsistent à Taïwan. Alors que le leader communiste tente à son tour de modeler la Chine moderne, le bras de fer entre les deux frères ennemis va se poursuivre après leur mort: les braises de la guerre civile couvent aujourd’hui encore dans le détroit de Taïwan.

Documentaire d’Anne Loussouarn (France, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 12/08/2026