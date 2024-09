Documentaire

Les lois nazies, instaurées par le régime hitlérien en Allemagne à partir de 1933, ont constitué l’une des expressions les plus sinistres et brutales du totalitarisme au XXe siècle. Ces lois visaient à renforcer la domination du parti nazi et à instaurer une société conforme à l’idéologie raciste et antisémite d’Adolf Hitler. Elles ont été promulguées rapidement après l’arrivée au pouvoir du Führer et ont touché plusieurs aspects de la vie quotidienne, politique et sociale des Allemands, mais aussi des millions de personnes dans les territoires conquis.