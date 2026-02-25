Archétype de l’ambitieux, du démagogue et du renégat, Alcibiade était-il vraiment infréquentable ? Faut-il avoir ainsi de ce personnage une lecture univoque ? Dans cette émission, l’historien Jean-Manuel Roubineau relit les sources (Thucydide, Plutarque, Xénophon…) sur le « favori de Socrate », en nuançant notre jugement. Quel est le rôle d’Alcibiade dans la guerre du Péloponnèse ? Pourquoi doit-il s’exiler ? Qui étaient ses ennemis ? Que révèlent aussi son goût du luxe, sa beauté et ses provocations publiques à propos de la culture politique et sociale d’Athènes au Ve siècle av. J.-C. ? Dans les textes antiques, Alcibiade devient un personnage « exemplaire », au bon comme au mauvais sens du terme : une figure morale, entre succès, hubris et châtiment.