Conférence La question du genre en archéologie classique Alors que les premières approches féministes dans le domaine de l’archéologie – phénomène essentiellement anglo-américain et scandinave à ses...

Article Crucifixion de Jésus : les révélations de l’archéologie La crucifixion de Jésus de Nazareth constitue sans nul doute l’événement le plus représenté de l’histoire de l’art occidental...

Conférence Les soldats romains face à la violence de la guerre, par Sophie Hulot On retient traditionnellement des guerres romaines l’image de batailles sanglantes et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée...

Podcast Platon – Le problème de la démocratie Platon était anti-démocrate. Car, pour lui, la démocratie est un régime qui s’écarte de l’ordre universel. En quoi consiste...

Article Les manuscrits de la mer Morte et les origines du christianisme Découverts par hasard en 1947 par un jeune berger bédouin dans les grottes de Qumrân, les manuscrits de la...

Article Momies : l’art millénaire de défier le temps et la mort La fascination pour l’immortalité traverse l’histoire de l’humanité comme un fil rouge, reliant les civilisations les plus anciennes à...

Documentaire Grecs contre Perses – Au temps des guerres médiques De 481 à 480 avant notre ère, au cours de la deuxième guerre médique, Xerxès, roi de Perse, rassemble...

Documentaire -1350 : la révolution religieuse d’Akhenaton Et si Blake et Mortimer avaient eu raison dans « Le mystère de la grande pyramide » ? L’histoire des dix-sept...

Conférence Finances publiques, intérêts privés dans le monde romain Afin de débattre avec l’auteur, nous recevons François Lerouxel, maître de conférences en histoire romaine à l’Université Paris Sorbonne,...

Documentaire Le secret des pyramides (2/2) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Les derniers secrets de l’armée de terre cuite La légion de terre cuite enterrée avec le premier empereur de Chine Qin Shi Huangdi a été découverte en...

Documentaire Egypte, le temple et le musée de Louxor Louxor, capitale de la Haute-Égypte, et ses environs offrent un catalogue de merveilles à voir absolument. de merveilles incontournables...

Documentaire Le vrai visage des Gaulois (1/2) L’opposition radicale entre des Romains civilisés et des Gaulois primitifs, martelée depuis des siècles, n’a plus lieu d’être. En...

Documentaire Égypte des pharaons, les 10 plus grandes découvertes Ce documentaire qui retrace deux siècles d’égyptologie, d’explorations et de fouilles archéologiques, qui ont dévoilé d’incroyables secrets et permis...

Article Été – 327 : avancée maximale d’Alexandre dans le Pendjab En 327 avant J.-C., Alexandre le Grand quitte la ville de Bactres, déterminé à poursuivre son expédition vers l’est....

Documentaire L’autre Cléopâtre – Reines de l’Égypte antique Mariage incestueux, intrigues de palais, perte de ses enfants : bien qu’oubliée, la vie de Cléopâtre II s’avère tout aussi...