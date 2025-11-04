Podcast

Rome, 63 av. J.-C. : alors que la République vacille sous les tensions sociales et les ambitions personnelles, deux hommes s’affrontent dans un duel décisif. D’un côté, Cicéron, brillant orateur attaché à l’ordre républicain ; de l’autre, Catilina, aristocrate ruiné et prêt à tout pour prendre le pouvoir.

Dans cet épisode haletant, Franck Ferrand nous plonge dans l’une des plus célèbres conjurations de l’histoire romaine. Intrigues, manipulations, discours enflammés et bataille finale : découvrez comment Cicéron a déjoué l’un des complots les plus redoutables de l’Antiquité.