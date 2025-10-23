1871, le Fort Teremba est érigé pour sécuriser la baie où se déverse la rivière La Foa. Le village suit peu après avec l’arrivée des premiers colons sur des terrains répartis en deux zones : une urbaine et une rurale. Mais cette utilisation des terres provoque des conflits avec les tribus : en 1878, la grande révolte des kanak sera matée, laissant le champ libre à la colonisation. Finalement la région devint un centre agricole important. Jerry Delathière nous retrace l’histoire des familles pionnières de La Foa, leurs rapports avec les Kanak et l’évolution des mentalités jusqu’à nos jours.
Retrouvez les replays de vos émissions préférées sur www.caledonia.nc .
Copyright © CALEDONIA 2023