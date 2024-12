Podcast

Qu’est-ce que le boulangisme, et que nous dit-il de son époque ? Précédant de peu de peu l’Affaire Dreyfus, la crise boulangiste survient dans un moment critique pour la IIIe république, alors à ses débuts. Quelle menace a-t-elle véritablement constitué ? Qui est l’homme qui a donné son nom au mouvement ? Après une brillante carrière dans l’armée, Georges Boulanger, surnommé le général Revanche, a une ascension politique fulgurante. Il rallie à droite comme à gauche. Jusqu’où cet ambitieux voulait-il aller dans la conquête du pouvoir ? Le renversement de la république ? Le boulangisme aurait-il pu exister sans Boulanger ? Cette émission est l’occasion de démêler le vrai du faux dans les idées souvent simplistes que l’on a du boulangisme, mais aussi de faire le tri entre ce qu’on a prêté à Boulanger à l’époque et ses véritables intentions. C’est surtout l’occasion de redécouvrir la IIIe République : ses fondements, ses dysfonctionnements, et plus généralement toute sa société.