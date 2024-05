Documentaire



Juin 1812 : Napoléon Ier franchit le Niémen et envahit la Russie sans déclaration de guerre préalable. Nous sommes au cœur de la première « guerre totale » : par son ampleur territoriale, le nombre de troupes engagées, les pertes au front, les exactions civiles et la mobilisation sociale et idéologique. Ce qui pour les Français n’est qu’une campagne ordinaire, devient rapidement une guerre patriotique pour les Russes.

Après une série de victoires cruciales, les Français atteignent Moscou. Napoléon, qui rêvait d’une entrée triomphante, découvre une cité abandonnée de ses habitants, offerte à l’envahisseur. La marche glorieuse de la Grande Armée les conduit droit dans un « labyrinthe de feu », un piège redoutable qui marque un tournant dans la campagne russe.



Un documentaire de Fabrice Hourlier