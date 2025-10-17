Lauréat de la Fondation Pierre Lafue en 2024, La Nuit de noces d’Aïcha Limbada est une étude historique approfondie qui explore l’intimité conjugale autour de la première nuit des époux en France au XIXᵉ siècle. L’auteure analyse ce moment secret en s’appuyant sur une large variété de sources, telles que des archives judiciaires, des romans ou des manuels médicaux, jusqu’aux archives vaticanes, pour mettre au jour les imaginaires, rites et pratiques entourant la nuit de noces. Véritable plongée dans les normes et controverses du passé, l’ouvrage offre un éclairage précieux sur les rapports de genre et l’évolution des pratiques conjugales.