Documentaire 1er janvier 1804 – L’indépendance d’Haïti Le 1er janvier 1804 marque la fin de l’esclavage à Saint-Domingue, qui devient Haïti, séparant ainsi son histoire de...

Podcast XIXe siècle : l’instabilité française De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...

Article Méhémet Ali, l’homme qui fit trembler l’Orient C’est au cœur d’une Égypte secouée par les conflits et les ambitions impériales que s’illustre un homme au destin...

Podcast La Ligne New York – San Francisco La ligne New York – San Francisco incarne l’une des plus emblématiques traversées des États-Unis, reliant la côte Est...

Podcast L’expédition Franklin : la malédiction du passage secret Angleterre 1845. Deux navires, 129 hommes et une mission : trouver le passage du Nord-Ouest et traverser l’arctique. L’expédition...

Article Pie VII : le pontife qui défia Napoléon ! Au début du XIXe siècle, alors que l’Europe entière tremblait sous les coups de boutoir de l’ambition napoléonienne, un...

Article 19ème siècle : comment le fer a révolutionné l’industrie du bâtiment Au cœur du XIXe siècle, une révolution silencieuse a été menée dans l’arène de l’industrie du bâtiment. Le protagoniste...

Documentaire Panser l’esclavage Après l’abolition de l’esclavage, l’État français a indemnisé… les propriétaires d’esclaves ! Découvrez l’équipe de recherche qui, en étudiant...

Documentaire Sissi, impératrice d’Autriche Hongrie Ce documentaire met en valeur le rôle politique de l’Impératrice Elisabeth, négligé par les historiens, ainsi que ses goûts...

Documentaire Eiffel, la guerre des tours Disparu en 1923, Gustave Eiffel a livré bataille pour imposer sa fameuse tour, la plus haute du monde en...

Documentaire Les guerriers de Napoléon Le 12 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des français. Génie militaire et bâtisseur, il règne sans partage...

Conférence La France pouvait-elle gagner en 1870 ? Un point de vue uchronique La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...

Podcast Au coeur de l’histoire: Rennes-le-Château Le mystère de Rennes-le-Château est un ensemble de théories et de spéculations entourant le petit village français de Rennes-le-Château,...

Documentaire Secrets d’histoire – La reine Victoria ou l’empire des sens « Secrets d’Histoire » vous entraîne à la rencontre de la Reine Victoria dans les coulisses de sa maison...

Documentaire Comment les Européens se sont-ils partagé l’Afrique ? 26 Février 1885. A Berlin, le Palais Radziwill est en liesse. On y fête la fin des travaux de...

Documentaire L’esclavage : à l’origine de l’économie mondialisée L’économie basée sur l’esclavage a fait prospérer l’Amérique, mais ses effets s’en font encore ressentir aujourd’hui. Images tirées de...

Documentaire Napoléon pour les nuls Tourné dans le bureau de l’Empereur, au Château de la Malmaison, et dans l’appartement parisien du plus grand collectionneur...

Documentaire La bataille de Wavre Alors que Napoléon encaisse sa plus lourde défaite, l’armée française arrache une ultime victoire à Wavre. Revivez la reconstitution...