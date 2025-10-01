Louis Le Prince, pionnier méconnu du cinéma moderne, est à l’origine de la première caméra capable de capturer des images animées. En 1890, alors qu’il s’apprête à révolutionner le 7e Art avec une démonstration prévue à New York, il disparaît mystérieusement dans un train entre Dijon et Paris. Ses inventions, en avance sur leur temps, sont laissées en suspens, offrant à des figures comme Thomas Edison et les frères Lumière l’opportunité de s’approprier le devant de la scène. Les hypothèses autour de sa disparition abondent : assassinat lié aux brevets, conflit familial, suicide ou même complot. Sa femme, Elizabeth, lutte pour faire reconnaître son travail, en vain. Ses brevets restent inexploitables, et son nom sombre peu à peu dans l’oubli. Pourtant, ses avancées technologiques démontrent qu’il fut un véritable précurseur du cinéma. Aujourd’hui encore, sa disparition demeure un mystère irrésolu, laissant planer une aura légendaire sur cet inventeur injustement oublié.