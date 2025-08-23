John D. Rockefeller reste une figure incontournable de l’histoire économique mondiale, souvent présenté comme le premier milliardaire célèbre. Né en 1839 dans une famille modeste de l’État de New York, il incarne l’archétype de l’homme qui, grâce à une discipline de fer, une intelligence stratégique et un sens aigu des affaires, parvient à bâtir un empire colossal. Son nom demeure indissociable de la Standard Oil Company, fondée en 1870, qui allait rapidement dominer l’industrie pétrolière américaine et mondiale.