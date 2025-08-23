Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’Amérique espagnole : si loin de Madrid? Afin de justifier la rupture avec la couronne d’Espagne, les États nés de l’indépendance de l’Amérique espagnole ont revisité...

Podcast La captivité de Lucien Bonaparte Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, a connu une destinée singulière, souvent marquée par son indépendance de caractère...

Podcast Qui était Pozzo di Borgo, l’adversaire mythique de Napoléon ? Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), cousin corse et ancien ami de Napoléon, devint l’un de ses plus acharnés...

Podcast Une histoire du spiritisme Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...

Podcast La Veuve Clicquot La maison Veuve Clicquot occupe une place emblématique dans l’univers du champagne, non seulement pour la qualité exceptionnelle de...

Podcast Marie-Louise après Napoléon Marie-Louise d’Autriche, seconde épouse de Napoléon Ier, connut après la chute de l’Empire une existence à la fois contrainte...

Documentaire Les grandes batailles de l’histoire – Waterloo Les Cent Jours devaient être une période de reconquête pour Napoléon Ier qui, à la tête de sa Grande...

Documentaire Les grandes batailles de l’Histoire – La bataille de Trafalgar Reconstitution de l’une de batailles les plus célèbres de l’histoire navale, livrée le 21 Octobre 1805, au large du...

Podcast Napoléon Bonaparte vu par les auteurs arabes La « passion arabe » pour Bonaparte prend de l’ampleur à partir du départ des troupes françaises en 1801....

Podcast Gambetta, le tribun de la République Gambetta est aujourd’hui l’un des noms les plus donnés à des voies publiques en France, aux côtés de Victor...

Documentaire Le baron Haussmann Le célèbre Baron Haussmann a mené la plus vaste opération d’aménagement jamais entreprise dans notre capitale. Retour sur la...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (2/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Documentaire La bataille de la commune de Paris 1870 Adolphe Thiers avait commandé la construction de fortifications qui entouraient Paris alors qu’il était ministre de Louis-Philippe. Thiers et son...

Podcast Le mystère de Mayerling élucidé? Le 28 janvier 1889, dans un modeste pavillon de chasse près de Vienne, l’archiduc Rodolphe de Habsbourg est retrouvé...

Podcast La restauration de la Monarchie en France Franck Ferrand nous invite à revivre le retour de la Maison de Bourbon, exercée dans le cadre d’une monarchie...

Documentaire Joseph Bonaparte Tour à tour roi de Naples, roi d’Espagne et membre de la bourgeoisie américaine, Jospeh Bonaparte a contribué à...