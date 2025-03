Documentaire

Dans ce numéro de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern nous fait découvrir le destin tragique du roi Louis II de Bavière, un souverain aux allures de prince de conte de fée et pourtant… Mécène de Wagner, son guide spirituel, admirateur de Versailles et de Louis XIV, au point de lui dédier deux extraordinaires châteaux, Louis II, que l’on ne croit préoccupé que de beauté et d’absolu, luttera toute sa vie contre des pulsions que la société en cette fin du XIXème siècle considère comme un crime. Son royaume de Bavière, il le rêve loin des faux semblants et de la mesquinerie de la Cour, caché dans des montagnes qui le protègent d’un monde jugé trop vulgaire. Là, le roi fréquente celle qui lui ressemble, son double, sa cousine Elisabeth d’Autriche, la fameuse Sissi. Et à l’abri des regards, il édifie les décors de ses songes, autant de fantasmes de pierres, dont Secrets d’Histoire vous ouvre pour la première fois les portes. De l’irréel château de Neuschwchantein au somptueux Linderhof, ou le grandiose Herrenchiemsee et sa galerie des Glaces plus longue que celle de Versailles… Moins fou qu’on ne le laisse entendre, Louis II préconise la paix face au redoutable Bismarck, animé par un esprit de conquête et il parvient même à sauvegarder l’indépendance de sa monarchie dans cet empire germanique en pleine réunification. On dira de Louis II qu’il est fou, incontrôlable, méfiant, misanthrope… Et prenant prétexte de ses dépenses et de sa manie des bâtiments, on le ridiculisera avant de le mettre à l’écart, de lui ôter tout pouvoir, de le séquestrer, et finalement de lui offrir une mort romantique, mais pathétique, au bord d’un lac noir. Sans que l’on sache s’il s’est suicidé ou si on ne l’a pas un peu poussé…