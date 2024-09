Documentaire



24 rue de Sèvres, au cœur du quartier Rive gauche. C’est ici que trône le Bon Marché, grand magasin où ceux qui ont réussi dans la vie viennent faire leurs emplettes. Ce légendaire antre du luxe attise les passions et fait le bonheur des parisiens et touristes fortunés qui s’y pressent depuis 1852. Fin-octobre, une armada de designers, artisans et autres décorateurs triés sur le volet commencera à parer le Bon Marché de son plus bel apparat en prévision de la plus grand fête commerciale de l’année, Noël. Un documentaire de Sabine Pacini.