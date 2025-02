Documentaire

Le Radeau de la Méduse est l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art, mais derrière cette œuvre de Géricault se cache un drame maritime bouleversant. En 1816, un navire français s’échoue au large de l’Afrique, laissant 148 marins et une femme sur un radeau de fortune. Après des jours de dérive et une lutte acharnée pour la survie, seuls 7 d’entre eux réchappent à l’horreur. Inspiré par ce récit tragique, le peintre Géricault mène une enquête minutieuse pour retranscrire cette scène sur sa toile légendaire.

Ce documentaire explore l’histoire vraie du naufrage et la manière dont elle est devenue une icône artistique et historique. À la veille du 200e anniversaire de l’événement, redécouvrez cette page fascinante du passé, entre art et réalité.

Ecrit par Emilie Dumond, Herlé Jouon

Réalisation : Herlé Jouon