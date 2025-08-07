En novembre 1922, après des recherches acharnées, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon, l’enfant roi. L’égyptologue Salima Ikram a étudié pendant des années ce qui s’est passé suite à cette incroyable découverte.
En novembre 1922, après des recherches acharnées, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon, l’enfant roi. L’égyptologue Salima Ikram a étudié pendant des années ce qui s’est passé suite à cette incroyable découverte.
Quelques mois après la découverte du tombeau de Toutankhamon, les hommes qui étaient entrés dans la chambre funéraire ont...
Née esclave dans le Maryland dans les années 1820, Harriet Tubman endure très tôt les violences du système esclavagiste....
Le nom de Jules Janssen, astronome français émérite, est étroitement lié à l’éclipse solaire du 22 décembre 1870, mais aussi...
Pendant des siècles, les hiéroglyphes de l’Égypte ancienne ont fasciné sans livrer leurs secrets. Ces mystérieux symboles gravés sur...
L’expression « se mettre sur son 31 » signifie s’habiller avec soin, porter ses plus beaux vêtements, généralement pour...
Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...
La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Bonaparte, occupe une place singulière dans l’histoire de la guerre d’Espagne. Lors de...
Schopenhauer était connu pour sa misogynie. Pour lui, la condition des femmes est marquée par la faiblesse, la dépendance...
Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...
Il y a deux cents ans, Champollion déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens, résolvant l’une des plus grandes énigmes de l’histoire...
Le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche est tragiquement assassinée a Genève. Depuis, cette illustre Impératrice fascine les adultes comme...
Retour sur une merveilleuse invention, qui a révolutionné nos modes de vie il y a deux siècles, la machine...
« Quel roman que ma vie… » Nous avons remis « les pas dans les pas », refait ces campagnes de légendes. Sous...
Conférence Passerelles du 16 janvier 2012, par Michel Canet Après s’en être détournée à la fin du 18° siècle...
Au XIXe siècle, l’innovation technique et la révolution industrielle propulsent le monde dans une nouvelle configuration : celle des...
Le 25 juin 1876 à Little Bighorn, Sitting Bull écrase la cavalerie du général Custer. C’est la plus grande...
Ce sont les Pères Maristes de la Conception qui amènent les premiers plants de café en 1856 en Nouvelle-Calédonie....
En 1848, de l’or est découvert en Californie. Près de 2,5 millions de personnes venues du monde entier se...
Tout commence à Vienne, en Autriche, dans l’imposant palais de la Hofburg, l’ancienne résidence impériale des Habsbourg pendant plus...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site