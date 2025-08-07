Ressources Dans la même catégorie

Podcast Harriet Tubman : la Moïse militante Née esclave dans le Maryland dans les années 1820, Harriet Tubman endure très tôt les violences du système esclavagiste....

Podcast L’éclipse de 1870 Le nom de Jules Janssen, astronome français émérite, est étroitement lié à l’éclipse solaire du 22 décembre 1870, mais aussi...

Conférence Le déchiffrement des hiéroglyphes Pendant des siècles, les hiéroglyphes de l’Égypte ancienne ont fasciné sans livrer leurs secrets. Ces mystérieux symboles gravés sur...

Documentaire Neuschwanstein, le château enchanté – La « folie » de Louis II Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...

Conférence La France pouvait-elle gagner en 1870 ? Un point de vue uchronique La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...

Conférence Joseph, stratège de la guerre d’Espagne Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Bonaparte, occupe une place singulière dans l’histoire de la guerre d’Espagne. Lors de...

Article 1828 – 1831 : génocide des Indiens Charrúas En 1516, le conquistador espagnol Juan Díaz de Solís, qui s’était déjà fait remarquer pour ses explorations dans le...

Podcast La conquête de la Meije, une triple alliance pour trois sommets En 1877, tous les membres distingués du Club alpin français observe une montagne du bassin de l’Oisans, plus connue...

Documentaire Les damnés de la Commune Du soulèvement du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » qui s’acheva le 28 mai 1871, Paris fit il...

Documentaire Histoire de l’Amérique – Les villes modernes Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...

Documentaire La conquête du pouvoir – Napoléon Bonaparte Bonaparte décide alors qu’il est temps de jouer un rôle politique. Le 18 brumaire an VIII de la république,...

Documentaire Robert Fortune, le voleur de thé Le vol le plus rentable de l’histoire de l’humanité… Au milieu du 19ème siècle, l’Occident s’était pris de passion...

Podcast La formidable invention du phonographe par Thomas Edison En 1877, Thomas Edison a mis au point le tout premier appareil capable d’enregistrer et de reproduire des sons...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (2/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Conférence Muhammad ‘Ali et le Soudan: expéditions militaires et explorations savantes En octobre 1820 Muḥammad ‘Ali lance ses armées à la conquête du Soudan. En deux ans elles réussissent à...

Documentaire Napoléon, la campagne de Russie – 2/2 – La Berezina Abandonnée par ses habitants et incendiée par de nombreux saboteurs, Moscou est aux mains de la Grande Armée de...

Article Rome, devenue capitale de l’Italie Quinze siècles durant, Rome a vécu sans le statut de capitale, après l’avoir perdu. Elle est depuis mille ans...

Documentaire L’histoire de l’Amérique – Les villes modernes (7/10) Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...