Quelques mois après la découverte du tombeau de Toutankhamon, les hommes qui étaient entrés dans la chambre funéraire ont commencé à mourir. La presse a commencé à parler de la malédiction de Toutankhamon : une légende était née.
Quelques mois après la découverte du tombeau de Toutankhamon, les hommes qui étaient entrés dans la chambre funéraire ont commencé à mourir. La presse a commencé à parler de la malédiction de Toutankhamon : une légende était née.
Née esclave dans le Maryland dans les années 1820, Harriet Tubman endure très tôt les violences du système esclavagiste....
Le nom de Jules Janssen, astronome français émérite, est étroitement lié à l’éclipse solaire du 22 décembre 1870, mais aussi...
Pendant des siècles, les hiéroglyphes de l’Égypte ancienne ont fasciné sans livrer leurs secrets. Ces mystérieux symboles gravés sur...
L’expression « se mettre sur son 31 » signifie s’habiller avec soin, porter ses plus beaux vêtements, généralement pour...
Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...
La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...
Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon Bonaparte, occupe une place singulière dans l’histoire de la guerre d’Espagne. Lors de...
En 1516, le conquistador espagnol Juan Díaz de Solís, qui s’était déjà fait remarquer pour ses explorations dans le...
En 1877, tous les membres distingués du Club alpin français observe une montagne du bassin de l’Oisans, plus connue...
Du soulèvement du 18 mars 1871 à la « Semaine sanglante » qui s’acheva le 28 mai 1871, Paris fit il...
Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...
Bonaparte décide alors qu’il est temps de jouer un rôle politique. Le 18 brumaire an VIII de la république,...
Le vol le plus rentable de l’histoire de l’humanité… Au milieu du 19ème siècle, l’Occident s’était pris de passion...
En 1877, Thomas Edison a mis au point le tout premier appareil capable d’enregistrer et de reproduire des sons...
Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...
En octobre 1820 Muḥammad ‘Ali lance ses armées à la conquête du Soudan. En deux ans elles réussissent à...
Abandonnée par ses habitants et incendiée par de nombreux saboteurs, Moscou est aux mains de la Grande Armée de...
Quinze siècles durant, Rome a vécu sans le statut de capitale, après l’avoir perdu. Elle est depuis mille ans...
Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...
Paris, 1848. Victor Hugo, 46 ans, est déjà célèbre mais n´a rien publié depuis la mort de sa fille...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site