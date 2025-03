Documentaire

« Ce rituel, c’est le cœur de notre culture. Depuis la danse du crocodile jusqu’à ce rituel, c’est le moment le plus important dans la vie d’un homme. » Des dessins gravés dans la chair comme des écailles. Des symboles magiques et mystérieux. Bienvenue chez les Iatmuls, les hommes-crocodiles. Ces anciens chasseurs de tête ont été découverts dans les années 30. Sur les rives du Sépik, ils perpétuent une tradition millénaire. Un rite d’initiation unique qui voit de jeunes adolescents se transformer et devenir des hommes crocodiles. Pour, Norbert et Charles, l’heure est venue. Au son des tambours, ils entrent dans la Maison des esprits. La cérémonie peut commencer. Après les danses et les parades, ils sont marqués au plus profond de leur chair. D’innombrables incisions se dessinent sur leur corps. Même pour ces redoutables guerriers, la douleur est immense. Mais la métamorphose est en marche et c’est désormais la force du grand crocodile qui guide leurs pas. Un documentaire de Julien Félix et Gildas Corgnet