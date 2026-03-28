C’est du côté de Forcalquier que Charlotte commence son séjour dans les Alpes-de-Haute-Provence. Elle vous propose un beau programme autour des senteurs et des saveurs. Vous découvrirez les plantes des massifs du Luberon qui ont un rôle très important dans la région. Et pour bien comprendre cette relation entre les habitants de ce territoire et les plantes, on commence d’abord dans les jardins de Salagon. Situés à Mane à quelques minutes de Forcalquier. Charlotte a rendez-vous avec Tachka qui va nous parler de ce que l’on pratique ici : l’ethnobotanique. On reprend la route pour découvrir une céréale que l’on cultive en Haute-Provence : le petit épeautre.
On se dirige ensuite un peu plus dans le centre de Forcalquier pour gouter une autre spécialité du territoire : le pastis.
Et pour terminer l’émission Charlotte retrouve Martine pour une balade dans la vieille ville de Forcalquier.