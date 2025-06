Documentaire

La Turquie, berceau des civilisations, carrefour des religions, un pays lointain et très proche. Un pays de plus de 60 millions d’habitants aux origines les plus diverses, tous unis entre eux par un sens étonnant de la fraternité. Un pays qui se voudrait moderne avec Ankara, mais qui reste attaché à la vieille Istanbul. Istanbul. C’est la ville de l’Asie mineure de laquelle tous les voyages sont possibles. En pénétrant dans le marché Egyptien, au croisement de la corne d’or et du Bosphore, c’est déjà un autre monde. C’est le règne des parfums, des épices, une foule toujours en mouvement qui vient chercher dans les magasins tout ce que l’on ne peut trouver ailleurs……