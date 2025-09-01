Documentaire

Les immenses blocs de pierre rouges tutoient le vide infini qui se fond à perte de vue dans les vallées et crevasses aux couleurs chatoyantes. Grâce au prodigieux effet de l’érosion, la nature a façonné des paysages parmi les fabuleux au monde.

Dans l’Ouest Américain, le voyageur réalise vite que bien souvent la réalité prend le pas sur l’imaginaire, et que certains mirages sont bien réels. Comme c’est le cas pour Las Vegas.

Plongez dans l’Amérique mythique et découvrez l’histoire et les habitants qui ont bâti de leurs mains et de leurs rêves quatre états mythiques.

Extrait du film : ​​ » Découvrir le monde – USA Côte Ouest et Far West 2 ”

Réalisation : Pierre Brouwers

