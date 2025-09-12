Sophie Jovillard nous emmène à la découverte d’un pays baigné d’une aura de mystère et d’aventure. Considérée comme l’un des berceaux de l’humanité, l’Éthiopie est l’une des plus anciennes zones de peuplement de la planète. L’Éthiopie s’ouvre aux regards patients. À ceux qui acceptent de se laisser happer par le chaos apparent d’Addis Abeba, sa modernité dévorante, afin de comprendre les aspirations de sa société. À ceux qui contemplent les heures lentes de la cérémonie du café, symbole de l’accueil.