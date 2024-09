Documentaire

La Jordanie, jeune Etat, est une terre sacrée, un carrefour d’histoire et de civilisations. Ce pays d’immigrés, cimenté fragilement autour d’une monarchie fédératrice, connaît un dynamisme grandissant. Raphaël de Casabianca parcourt ce pays de passages et de religions, qui jouit d’une stabilité politique enviable dans une région chaotique. Au gré d’un circuit au coeur des joyaux antiques et de somptueux paysages, il découvre la mer Morte et les lieux bibliques du Jourdain, le canyon du Sîq, le Khazneh, puis de fabuleux sites marins. Puis, après avoir dégusté des plats typiques, il achève son périple par un vol en montgolfière au-dessus du Wadi Rum.