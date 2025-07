Documentaire

Philippe Gougler nous emmène sur les rives du Mississippi, dans le Sud des Etats-Unis. Un fleuve légendaire, et un territoire fascinant, avec ses bayous mystérieux et sa culture métissée. On y entretient le souvenir mythique des bateaux à aube et des riches plantations. C’est aussi le berceau des musiques populaires américaines ; le jazz, la country et le blues… Ici la musique est un mode de vie. Aujourd’hui les charmes du Mississippi attirent les producteurs de cinéma et de télévision ; La Nouvelle-Orléans surpasse désormais Hollywood en nombre de tournages ! Tout au long du voyage, Philippe Gougler va à la rencontre d’une population variée et fière de ses traditions. Au cœur du bayou, Adam le Cajun, qui parle un curieux français, transforme la nature en art. Dans l’une des 46 églises de la petite ville de Lake Providence, les fidèles ne manqueraient pour rien au monde leur messe gospel dominicale. A la Nouvelle-Orléans, les adeptes du Vaudou pratiquent des rites ancestraux à la mode américaine. Et sur l’un des nombreux affluents du Mississippi, des pêcheurs se mettent à trois pour attraper de gigantesques poissons chats… à la main. Un documentaire de « Faut pas rêver ».