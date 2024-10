Documentaire



Pendant toutes ces années, elle va endurer des souffrances physiques, mentales, lutter contre l’inefficacité des diagnostics mal posés sur son infertilité. Cécile va s’écrouler et se relever autant de fois face aux échecs qui s’accumulent, elle ne lâchera jamais. Quand on lui apprend au bout de 7 ans qu’elle souffre d’endométriose profonde, maladie qui touche 1 femme sur 10 et première cause d’infertilité, Cécile décide de se battre pour informer les autres femmes sur ce mal invisible. Grâce aux actions de sensibilisation portées par l’association dont elle est devenue la présidente, « Info-Endométriose », elle mène des actions pour faire connaître cette maladie.

Finalement Thelma naît le 27 juillet 2021, au bout de 9 ans et 9 mois … Un cadeau inattendu, un miracle. A base d’archives personnelles et de témoignages, cette histoire intime et bouleversante portée par une composition originale de Malik Djoudi, dévoile les difficultés et les luttes rencontrées par tant de couple aujourd’hui et la force nécessaire pour avoir un enfant.

Réalisé par : Florie Martin / Co-écrit avec : Benjamin Purtschet / Montage : Lysiane Le Mercier / Musique originale composée et dirigée par : Malik Djoudi / Durée : 52′ / Année : 2024 / Coproduction : 10.7 productions / BCT / LCP-Assemblée nationale