Article Les secrets pour des lèvres douces et hydratées Avoir des lèvres douces, lisses et parfaitement hydratées est bien plus qu’une simple préoccupation esthétique, c’est le signe visible...

Article Comment être actif quand on aime pas le sport ? Le sport offre de nombreux avantages pour la santé, tels que la réduction du niveau de stress et d’anxiété,...

Article Combien de temps dure la purge avant une coloscopie ? L’examen de la coloscopie est une méthode de diagnostic courante utilisé pour visualiser l’intérieur du côlon et du rectum...

Podcast Les hommes ont du travail à faire face à la charge mentale Dans cet épisode de Batterie Faible, la saison de notre podcast dédiée à la charge mentale, Papa Chouch admet...

Article Est-il bon de boire de l’eau hydrogénée ? L’eau, cette substance vitale indissociable de notre existence a fait l’objet de nombreuses études scientifiques visant à améliorer son...

Article Circoncision : pourquoi on enlève le prépuce ? La circoncision est une pratique ancienne dont les origines remontent à plusieurs milliers d’années. Elle est documentée dans diverses...

Podcast Les jeunes vont-iels si mal que ça ? Alors que la consommation d’antidépresseurs chez les plus jeunes a augmenté de 62 % entre 2014 et 2021, quel...

Documentaire Détresse médicale Six millions de Français n’auraient pas de médecins traitants. Dans certaines régions, des patients doivent parcourir 200 km pour...

Podcast Accueillir le temps qui passe Comment aborder sereinement le vieillissement ? Comment vivre le passage du temps comme une chance et non comme une...

Documentaire Pénurie de médecins, dentistes low-cost, bienvenue dans la jungle médicale En France, l’accès aux soins coûte de plus en plus cher. Face à cette tendance, de nombreuses personnes renoncent...

Documentaire Mincir ciblé, c’est possible ! Tout existe pour maigrir là où on veut. Vous pouvez affiner vos cuisses, mais vous ne pouvez pas affiner...

Documentaire Maladie du stockeur : sa maison, une poubelle Cet homme a le syndrome du stockeur et cela fait des années qu’il accumule les babioles inutiles. Pour lui,...

Documentaire Les abeilles, les nouvelles guérisseuses Le miel et les produits de la ruche et leurs vertus pour notre santé. Ce documentaire va à la...

Documentaire La vie devant soi Ils ont cent ans et sont en super forme. Ces fringants centenaires font encore du vélo ou du cheval,...

Article Sommeil : est-il bon de dormir avec son chien ou son chat ? La question de dormir ou non avec nos compagnons à quatre pattes est en effet un sujet qui polarise...

Documentaire La grossophobie existe même chez les médecins Appréhender les patients en surpoids dans le monde médicale n’est pas si évident que ça ! Malheureusement, les stigmates...

Documentaire Tics, tocs et phobies, ils gâchent la vie de 10 millions de Français Rencontres avec des patients atteints de tocs ou de phobies qui leur gâchent la vie. A Lyon, Loelia, 18...

Article Alimentation : que choisir entre le beurre, l’huile et la margarine ? Dans le monde culinaire diversifié dans lequel nous vivons, l’une des questions les plus courantes tourne autour du choix...