Documentaire

Première reine régnante d’Angleterre, de 1553 à 1558, Marie Tudor a été éclipsée par son père, Henri VIII, et sa sœur Élisabeth, qui a réécrit l’histoire de son règne. Ce documentaire éclaire sa trajectoire et la réalité de ses cinq années au pouvoir.

Fille unique et adorée de son père, Marie devient princesse héritière à 9 ans et apprend à gouverner en régnant sur sa propre cour. Mais après le mariage d’Henri VIII avec Anne Boleyn – qui a conduit au schisme anglican, le pape refusant d’annuler sa première union avec Catherine d’Aragon – et la naissance de leur fille Élisabeth, Marie est rétrogradée au rang de simple dame, au service de sa demi-sœur. La jeune femme, brouillée avec son père, se réfugie dans la foi catholique. La venue au monde d’Édouard en 1537, fruit du troisième des six mariages du monarque, modifie une fois encore l’acte de succession. Le garçon monte sur le trône en 1547, mais meurt six ans plus tard de la tuberculose. Après avoir lutté pour faire valoir ses droits face à sa cousine Jeanne Gray – qui sera exécutée par la suite –, Marie est couronnée en octobre 1553, à l’âge de 37 ans. Si son règne est marqué par des persécutions envers les protestants (près de trois cents condamnations au bûcher) et la perte de Calais, il a aussi posé les jalons de succès à venir : modernisation de la Royal Navy, fondation de la Compagnie de Moscovie – qui servira de modèle à la Compagnie des Indes orientales –, financement d’expéditions au large de l’Afrique, réforme monétaire…

Pionnière

Le mythe de la reine sanglante (« Bloody Mary ») serait-il une invention d’Élisabeth, qui lui a succédé en 1558 ? Habile propagandiste, cette dernière a délibérément diabolisé sa sœur pour renforcer son aura de salvatrice, libérant l’Angleterre des superstitions catholiques. En obtenant du Parlement les mêmes pouvoirs que ses prédécesseurs masculins, la pionnière Marie lui a pourtant ouvert la voie. Ce documentaire revisite son règne, entre tolérance et répression, victoires et désillusions (y compris maritales, Philippe II d’Espagne l’ayant abandonnée), au travers d’analyses d’historiennes et de reconstitutions mettant en scène l’ambitieuse Élisabeth.

Documentaire d’Andrea Oster (Allemagne, 2022, 53mn)

Disponible jusqu’au 27/06/2025