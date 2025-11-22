Après le Grand incendie de Londres en 1666, la ville a pu renaître de ses cendres et de nouvelles idées ont émergé. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
Brillant élève chez les jésuites de Langres, le jeune Diderot monte à Paris pour y terminer ses études secondaires...
La campagne du Gévaudan, un plateau du Massif central couvert de landes broussailleuses, arrosé de pluies abondantes et baigné...
Depuis deux siècles nombre d’historiens et de médias considèrent que le procureur de l’abbaye d’Hautvillers Pierre Pérignon est «...
La variole est un fléau ! Edward Jenner, un médecin de campagne anglais du XVIIIème siècle, est considéré comme...
Ce qui est célébré le 4 juillet n’est pas l’indépendance des États-Unis, votée par les délégués du Congrès continental...
On a parfois tendance à se gausser du manque supposé de propreté de certains grands personnages des temps passés....
En 1587, une colonie anglaise s’installe sur l’île de Roanoke, en Caroline du Nord. John White laisse 117 colons...
C’est l’un des symboles de la Suède. Découvrez la légende qui se cache derrière cette petite figurine en bois...
La mort d’Amy Robsart, survenue en septembre 1560, demeure encore un mystère. S’agit-il d’un meurtre ou d’un suicide ?...
Second fils de François Ier, Henri devient roi de France à la mort de son père en 1547. Sa...
Lorsque l’on pense à la piraterie dans les Caraïbes, des figures comme Barbe Noire ou Henry Morgan viennent immédiatement...
La vie tumultueuse du roi d’Angleterre et d’Irlande Henri VIII. Dernier volet : Thomas Cromwell, l’un des ministres d’Henri...
Stéphane Bern propose une plongée dans les coulisses du pouvoir en retraçant l’un des destins les plus romanesques et controversés...
En 1775, suite à la libéralisation du commerce des grains sous l’Ancien Régime initiée par Turgot, la guerre des...
Qui était Jacques Cartier ? Le navigateur breton Jacques Cartier aurait fondé la première colonie dès le 16e Siècle....
Sur le chef-d’œuvre « Les Ménines », peint par Diego Velazquez, qui est cette personne de petite taille aux côtés de...
Il est l’un des fondateurs de notre démocratie moderne grâce à son concept de contrat social. Pour lui, l’homme...
La vie tumultueuse du roi d’Angleterre et d’Irlande Henri VIII, dont le règne fut marqué par le schisme avec...
Savez-vous pour quelle raison la ville de Cargèse peut s’enorgueillir de deux églises construites au XIXe siècle et qui...
Sud de l’Auvergne, XVIIIe siècle. Une série d’horribles meurtres sème la panique. En trois ans, 120 personnes sont assassinées...
