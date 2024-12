Documentaire

En France, le retour du loup dans les massifs montagneux fait polémique depuis une dizaine d’années. Pourtant certains pays limitrophes arrivent à cohabiter avec ce grand prédateur. La liberté des hommes est-elle conciliable avec celle du loup ?

Et comment la cohabitation est-elle possible ? Ce documentaire de Jean-Roch MESLIN fait état de la situation du loup en France en 2010. Il parle également de la situation en Espagne et en Italie et comment ces pays arrivent à maintenir un équilibre entre l’Homme et l’Animal ; équilibre parfois difficile !

Si les chiffres ont changé aujourd’hui le contexte reste toujours tendu en France sur cette question.