Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Génétique : pourquoi ressusciter des mammouths ? L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en...

Documentaire ADN, dis-moi d’où je viens Les tests génétiques se sont démocratisés. Aujourd’hui, il est assez simple de faire un test de filiation pour vérifier...

Article Comment la génétique redéfinit la notion d’identité humaine La génétique a toujours fasciné par sa capacité à révéler les mystères cachés dans notre ADN. Aujourd’hui, elle ne...

Podcast Sensibles par nature Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...

Documentaire Comment la science va nous permettre de tout soigner Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie fait des prouesses...

Podcast Pourquoi nous n’avons pas tous la même couleur de peau Nous, Homo sapiens, partageons une même origine : l’Afrique, où nos ancêtres avaient la peau foncée. Aujourd’hui, du beige...

Documentaire Couleur de peau : ce que la science révèle enfin Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...

Conférence Le génétique équine et les pédigrées Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...

Documentaire Controler le génome À Shenzhen, aux portes de Hong Kong, l’entreprise privée BGI (Beijing Genomics Institute) est le plus grand centre de...

Documentaire Manipulations génétiques : la science au secours de l’humanité ? En 2050, notre planète comptera 9,6 milliards d’habitants. Pour nourrir tous les Terriens selon les pratiques actuelles, il faudra...

Article La production hormonale est-elle purement basée sur votre génétique ? Les hormones sont des molécules qui agissent comme messagers dans le corps, régulant une vaste gamme de processus physiologiques,...

Article 4 infos insolites sur l’ADN humain L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...

Documentaire Tout ce qu’il faut savoir sur – L’évolution Des animations surprenantes expliquent, entre autres, comment Darwin a fondé sa réflexion sur l’évolution, ou encore la sélection naturelle....

Conférence Que nous apprend la recherche génétique sur l’autisme? Si les scientifiques soupçonnent depuis longtemps la génétique de jouer un rôle majeur dans l’apparition des troubles du spectre...

Documentaire Qui sont nos véritables ancêtres ? Si l’identité et l’estime de soi se forgent à travers le passé glorieux de nos ancêtres, jusqu’ici la véracité des...

Documentaire Notre destin est-il déterminé par notre ADN ? Le futur des humains est-il inscrit dans notre ADN, ou se jouera-t-il sur des exploits individuels ?

Documentaire Fabriquer le vivant Les spécialistes sont unanimes : la biologie connaît une révolution aussi décisive que la découverte de l’ADN ou le...