La sélection de parentèle est l’aptitude génétique au sacrifice de soi qui prévaut chez toutes les espèces vivantes, y compris la nôtre. Vous en doutez ? Faites en l’expérience mentale.
La sélection de parentèle est l’aptitude génétique au sacrifice de soi qui prévaut chez toutes les espèces vivantes, y compris la nôtre. Vous en doutez ? Faites en l’expérience mentale.
L’Homme pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Il pourrait d’ailleurs faire réapparaître d’autres espèces disparues ou en...
Les tests génétiques se sont démocratisés. Aujourd’hui, il est assez simple de faire un test de filiation pour vérifier...
La génétique a toujours fasciné par sa capacité à révéler les mystères cachés dans notre ADN. Aujourd’hui, elle ne...
Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...
Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue : aujourd’hui, la technologie fait des prouesses...
Nous, Homo sapiens, partageons une même origine : l’Afrique, où nos ancêtres avaient la peau foncée. Aujourd’hui, du beige...
Pendant des siècles, la couleur de la peau a été utilisée pour définir les races, les appartenances et hiérarchiser...
Spécialiste des croisements de pur-sang, Thierry Grandsir (DNA) a réalisé une intervention sur la Génétique Equine et les analyses...
À Shenzhen, aux portes de Hong Kong, l’entreprise privée BGI (Beijing Genomics Institute) est le plus grand centre de...
En 2050, notre planète comptera 9,6 milliards d’habitants. Pour nourrir tous les Terriens selon les pratiques actuelles, il faudra...
Une conférence d’Évelyne Heyer, généticienne, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle au sein du Département Hommes, Natures, Sociétés, commissaire...
Les hormones sont des molécules qui agissent comme messagers dans le corps, régulant une vaste gamme de processus physiologiques,...
L’ADN, ce code biologique qui définit chaque être vivant, cache bien des secrets fascinants. Bien que nous en entendions...
Des animations surprenantes expliquent, entre autres, comment Darwin a fondé sa réflexion sur l’évolution, ou encore la sélection naturelle....
Si les scientifiques soupçonnent depuis longtemps la génétique de jouer un rôle majeur dans l’apparition des troubles du spectre...
Si l’identité et l’estime de soi se forgent à travers le passé glorieux de nos ancêtres, jusqu’ici la véracité des...
Depuis l’apparition de l’espèce humaine, nous avons transmis notre code génétique de génération en génération. L’Homme est d’ailleurs l’une...
Le futur des humains est-il inscrit dans notre ADN, ou se jouera-t-il sur des exploits individuels ?
Les spécialistes sont unanimes : la biologie connaît une révolution aussi décisive que la découverte de l’ADN ou le...
La controverse entre pro-OGM (organismes génétiquement modifiés) et anti-OGM rend le débat passionnel et parfois incompréhensible. Ce tour d’horizon...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site