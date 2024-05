C’est quoi un trou blanc ?

Article

Les trous noirs fument les manchettes de l’espace, mais il y a des objets tout aussi mystérieux qui pourraient exister dans l’univers selon les lois de la physique telle que nous les comprenons : les trous blancs.

Bien moins connu que son homologue plus connu, le trou blanc est une énigme pour les scientifiques.

Compréhension des trous blancs

Alors, qu’est-ce que précisément un trou blanc ? Essentiellement, un trou blanc est souvent décrit comme l’exact opposé d’un trou noir.

Alors qu’un trou noir avale tout ce qui passe trop près, y compris la lumière, un trou blanc est une zone théorique de l’espace qui ne peut être pénétrée de l’extérieur, mais à partir de laquelle la matière et la lumière peuvent émerger – c’est une porte de sortie plutôt qu’une porte d’entrée.

Les trous blancs sont des phénomènes théoriques qui résultent d’équations en relativité générale. Cependant, jusqu’à ce jour, nous n’avons aucune preuve tangible de leur existence.

Néanmoins, ils continuent d’être un sujet d’exploration intense dans les arcanes des cosmologistes théoriques. Parce que, si ce concept s’avère correct, il pourrait redéfinir notre compréhension de l’univers et ouvrir la possibilité à une foule de phénomènes passionnants, tels que les voyages dans le temps et les univers parallèles.

Distinction entre les trous noirs et les trous blancs

Un trou noir et un trou blanc sont différenciés par la façon dont ils interagissent avec la matière et la lumière qui se rapprochent trop d’eux.

Comme mentionné précédemment, un trou noir avale tout et n’émet rien, y compris la lumière. D’où son nom, car il est invisible dans l’espace. C’est une « porte d’entrée » unilatérale.

A l’inverse, un trou blanc est supposé éjecter de la matière en continu, sans jamais rien absorber. Il est également considéré comme une « porte de sortie » unilatérale. Il est théoriquement visible à cause de la lumière qu’il émet. Encore une fois, ce concept est strictement théorique et n’a pas été soutenu par des preuves empiriques.

La crédibilité scientifique des trous blancs

Alors que la science a pu prouver l’existence de trous noirs grâce à des observations empiriques et des ondes gravitationnelles, les trous blancs restent uniquement dans le domaine de la théorie. Les lois de la relativité générale d’Einstein permettent l’existence de trous blancs, mais de nombreux scientifiques restent sceptiques quant à leur présence réelle dans l’univers.

En effet, l’univers dans lequel nous existons est soumis à ce qu’on appelle la « flèche du temps », qui se déplace unidirectionnellement du passé vers le futur. Les trous blancs, cependant, semblent nécessiter une inversion de cette flèche du temps, c’est-à-dire qu’ils exigent une trajectoire du futur vers le passé – une conception que la physique conventionnelle rejette généralement.

Implications pour la théorie des trous de ver

Les trous blancs ont une implication significative pour une autre théorie cosmologique populaire – les trous de ver. Un trou de ver est un raccourci hypothesé à travers l’espace-temps qui pourrait théoriquement permettre un voyage instantané d’un point de l’univers à un autre, ou même d’un univers parallèle à un autre.

La théorie des trous de ver postule qu’un trou noir et un trou blanc seraient reliés par un tunnel d’espace-temps – un raccourci qui permettrait le voyage instantané.

Cependant, alors que cette idée a été fortement popularisée dans la science-fiction, aucun trou de ver n’a jamais été observé et la plupart des scientifiques sont sceptiques quant à leur existence.

Qu’est-ce que cela signifie pour notre connaissance de l’univers ?

Si des recherches futures venaient à prouver l’existence des trous blancs, cela pourrait renverser beaucoup de ce que nous savons actuellement sur l’univers.

Premièrement, cela pourrait remettre en question notre notion de causalité, qui stipule que chaque effet a une cause dans le passé. Puisque les trous blancs semblent émettre de la matière et de l’énergie sans cause apparente, ils pourraient miner ce principe de base.

Deuxièmement, si les trous blancs étaient reliés à des trous noirs par des trous de ver, cela pourrait ouvrir la possibilité de voyage instantané à travers l’univers ou même entre différents univers. Cela pourrait potentiellement transformer toute notre compréhension de l’espace et du temps.

En conclusion

Alors que les trous blancs restent dans le domaine du théorique, ils restent tout de même un sujet de débat captivant pour les scientifiques. Leur existence, quoique non prouvée, soulève des questions déconcertantes sur nos conceptions existantes de l’univers.

Avec des avancées continues dans la cosmologie théorique et l’astronomie observationnelle, qui sait ce que le futur pourrait révéler ? Peut-être à un moment donné, la vérité sur ces énigmatiques puits de lumière sera révélée, ouvrant la porte à une nouvelle ère de la compréhension cosmologique.