Documentaire

L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine de la formation des premières molécules organiques et de l’apparition de la vie sur Terre. Qu’il s’agisse des Philippines, de la Papouasie Nouvelle-Guinée, de la Colombie, du Chili, de l’Italie ou d e l’Islande, chacun de ces pays a sur ses terres des volcans actifs qui menacent les populations installées à leurs pieds. Pour éviter les tragédies, on demande aux volcanologues de devenir des prophètes et de savoir analyser les moindres manifestations des volcans. Partout dans le monde, ces trappeurs de volcans mettent leurs outils et leurs connaissances à disposition, pour tenter de protéger ceux qui vivent sous le feu de la Terre. Un documentaire de Bertrand LOYER, Jacques BEDEL et François de RIBEROLLES.