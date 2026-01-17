À 30 ans, Lydie rencontre son futur agresseur. C’est le coup de foudre. Il est grand, beau et sportif. Peu à peu la relation idyllique tourne au drame, à chaque dispute les coups pleuvent.
C’est une femme belle et rebelle qui a choisi un métier d’homme, une mère de famille qui a goûté...
La kippa est une petite calotte portée par de nombreux Juifs pratiquants en signe de respect et de reconnaissance...
Lors de sa conférence « La Nature dans les grandes traditions spirituelles d’Orient et d’Occident », Jean-Marie Pelt, président...
Ce mouvement religieux compte plus de 16 millions de fidèles à travers le monde, dont 38 000 en France....
Il y a 2500 ans en Inde, dans les contreforts de l’Himalaya, au cœur des jardins de Lumbini au...
Guide spirituel de la confrérie soufie Alâwiyya, le Cheikh Khaled Bentounes parcourt le monde pour promouvoir le dialogue interreligieux,...
Jetsün Milarépa, l’une des figures les plus vénérées dans l’histoire du bouddhisme tibétain, incarne la transformation spirituelle profonde et...
La Bible est un ensemble de textes religieux rédigés sur plusieurs siècles par différents auteurs. Elle se divise en...
Site habité depuis la préhistoire, Jérusalem connaît une première période d’intense développement sous le règne de David, sacré roi...
Le physicien Jim Al-Khalili traverse la Syrie, l’Iran, la Tunisie et l’Espagne pour raconter l’histoire du grand bond dans...
Culpabilité, peur, rejet, mal-être spirituel… Certaines paroles de la Bible, mal interprétées, peuvent blesser profondément. Avec Lytta Basset, philosophe...
La fête de Pâque (au singulier) et Pâques (au pluriel) ont des origines distinctes mais partagent une symbolique commune...
En Algérie des personnes de religion musulmane ont adopté une spiritualité née dans l’Église catholique. Enracinés dans leur propre...
Rencontre avec les mormons raconte l’histoire de six fervents membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours....
Le christianisme, avec ses deux milliards de fidèles à travers le globe, façonne l’histoire et la culture mondiale depuis...
Partons à la découverte des diacres permanents dans ce documentaire qui vient à la rencontre de 6 figures de...
La bible deviendrait-elle bling-bling ? Alors que les églises traditionnelles se vident, les évangélistes font eux carton plein. Cinémas,...
Comment vivent aujourd’hui les musulmans du Vieux Continent ? Enquête en compagnie de la journaliste Nazan Gökdemir et du...
Au Pakistan, l’intolérance vis-à-vis des chrétiens progresse. Régulièrement accusés de blasphème envers l’islam sans preuve tangible – comme l’a...
Vers l’an 30 à Jérusalem, Jésus est crucifié par les Romains. Trois siècles et demi plus tard, le christianisme...
