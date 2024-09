Documentaire

Olivier Delacroix est parti à la rencontre d’hommes et de femmes afin d’évoquer, en leur compagnie, leur mode de vie particulier. Le journaliste se penche dans cette émission sur les mystères de la foi. Dans une France où les églises se vident, Olivier Delacroix est parti à la rencontre de catholiques fervents, mais aussi d’hommes et de femmes qui ont choisi de consacrer leur vie au Christ. Comment ont-ils rencontré Dieu ? Comment vivent-ils leur foi au quotidien ? Le réalisateur a souhaité s’approcher de ces silhouettes familières à petits pas, sans préjugés. Il a pour seul but de tracer des portraits les plus sincères possible.