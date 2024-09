Documentaire



A Montreux, en Suisse, se trouve l’une des cliniques de chirurgie esthétique les plus prestigieuses du monde. Chaque année, près de 2000 interventions y sont pratiquées. Une trentaine de personnes dont des médecins, infirmières, se relaient jour et nuit dans cet établissement créé par le docteur Pflug, chirurgien plasticien depuis plus de trente ans. Rencontre avec ces professionnels de la beauté et leurs patients. Véronique et Alain ont décidé de se faire opérer ensemble, le jour de la Saint-Valentin. Marie-Josée, l’une des 400 000 femmes porteuses de prothèses mammaires PIP, est venue les faire retirer. A 42 ans, Sophie, désire rajeunir son regard.