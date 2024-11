Documentaire

De plus en plus centres esthétiques proposent des soins de beauté express. On compte environ 5000 boutiques en France aujourd’hui. La gamme est large : UV, manucure, soins minceur, blanchiment des dents etc… Un business dont la popularité s’explique par des prix cassés. Mais les clients sont-ils conscients que des risques existent ? Une équipe d’Envoyé Spécial a enquêté sur deux pratiques sujettes à controverse : l’épilation définitive à la lampe à lumière pulsée, et le maquillage permanent, une variante du tatouage. Rencontre avec Sophie, dont le maquillage permanent réalisé sur le contour des lèvres a dégénéré en une épaisse traînée noire. Elle a commencé un traitement laser chez un dermatologue pour retrouver un visage normal. Rencontre également avec Bénédicte, brûlée au deuxième degré sur l’avant-bras après une séance d’épilation à la lampe à lumière pulsée. Elle essaye d’obtenir réparation auprès des assurances. Les esthéticiennes sont-elles formées ? Les machines utilisées pour l’épilation sont-elles fiables ? Qui les contrôle ? Les cicatrices sont-elles réversibles ? Une enquête de l’agence Capa.

Première diffusion : 14/06/2012

