Dans un contexte de pression économique, de concurrence de plus en plus dure, les entreprises doivent se battre pour rester compétitives… Au cours des dernières années, la plupart ont dû se restructurer. Dans le public comme dans le privé, les dirigeants mettent en place des organisations de travail qui induisent toujours plus de pression sur leurs employés. Il faut être plus productif. Concrètement, on exige des salariés de faire plus dans le même temps… Mais comment les patrons s’y prennent-ils pour nous pousser à travailler toujours davantage ? Jusqu’où certains sont-ils capables d’aller pour obtenir un meilleur rendement ? et quel impact cette réorganisation du travail peut-elle a-t-elle sur notre vie ? Performance, efficacité, rentabilité… Quel est le prix à payer pour faire tourner nos entreprises ?…

Un documentaire de Jean-Marc Philibert