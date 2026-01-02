L’acné est souvent perçue, à tort, comme un passage obligé de l’adolescence qui disparaîtrait comme par magie une fois...
Série Routines & Rituels : Ma santé au naturel en compagnie du Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, expert et...
Poids durable, alimentation intuitive, régimes, relation au corps, bienveillance, faim, satiété, métabolisme, hormones, nutrition, équilibre alimentaire… Comment trouver un...
La perte de cheveux touche un grand nombre d’hommes et de femmes, parfois dès la trentaine. Quand les lotions...
Dans notre monde moderne, particulièrement en milieu urbain, notre épiderme est soumis à rude épreuve. Si nous sommes souvent...
Les piqûres de guêpe peuvent être extrêmement douloureuses et causer une réaction allergique chez certaines personnes. Lorsqu’une guêpe pique,...
L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par des pauses respiratoires fréquentes et involontaires pendant la nuit....
L’été apporte son lot de plaisirs, mais aussi des risques pour les tout-petits. La chaleur peut être particulièrement dangereuse...
Le cadmium, un métal lourd souvent négligé dans les discussions sur la sécurité alimentaire, pose de sérieux risques pour...
L’eau qui coule des robinets français est souvent contaminée, à l’insu des citoyens. Dans le Centre, en Normandie ou...
Avoir un sommeil réparateur ne se fait pas sur n’importe quel matelas. Avec un couchage de qualité, propre et...
Le quotidien de Caroline, Nicolas, Tiphaine et Leenaert, membres du personnel d’un service de néonatalogie qui accueille les cas...
Avoir un style de cheveux atypique est le souci de plusieurs hommes. Ces derniers veulent toujours se sentir uniques...
Une récente étude britannique, publiée dans The Lancet, a fait le lien entre trouble psychotique et consommation de cannabis,...
Les patients du professeur Salkovkis sont sur la bonne voie mais pour le thérapeute, ce n’est qu’une étape. Le...
Marc, Sylvie, Claude et Jérôme vivent dans un monde étrange. Pour eux, le temps n’existe plus. Depuis leurs réveils...
Depuis que Rihanna a orné sa peau d’un tatoo blanc, tout le monde veut l’imiter. Finies les encres noires...
En un mot, il s’agit de lever le pouce pour entendre la France d’une voiture à l’autre. Le 8...
Laetitia en est devenue accro depuis ses 14 ans
Révélé en 2017 grâce à la dessinatrice Emma, le concept de charge mentale a depuis fait le tour du...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site