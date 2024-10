Article

La question de la gestation pour autrui (GPA) est particulièrement pertinente pour l’Ukraine. Cela est dû au fait que l’Ukraine est l’un des rares pays où l’utilisation de cette technologie de reproduction assistée est autorisée, et ses caractéristiques sont établies dans les actes juridiques normatifs. Les pays du monde peuvent être conditionnellement divisés en trois catégories:

où la GPA est autorisée (Ukraine, certains États des États-Unis, certains États d’Australie);

où la GPA n’est pas réglementée (République tchèque);

où la GPA est interdite (Italie, Allemagne, France, Suisse, Chine).

En général, la tendance mondiale est à l’interdiction de la GPA. Pour cette raison, et compte tenu de l’accessibilité des prix, de nombreux couples européens choisissent l’Ukraine pour participer au programme de GPA. Cependant, la collision entre deux régimes opposés d’interdiction et d’autorisation de la GPA conduit à certaines complications. Les principaux problèmes surviennent précisément lors de l’établissement à l’étranger des droits des parents biologiques sur l’enfant né d’une mère porteuse.

Programmes de GPA en Ukraine pour les Français

Malgré l’interdiction de la GPA en France, les agences ukrainiennes ont développé des programmes spéciaux pour les citoyens français. Ces programmes prennent en compte les particularités de la législation française et les difficultés juridiques potentielles auxquelles les futurs parents peuvent être confrontés.

Actuellement, les agences proposent trois types principaux de programmes.

Programme Coût Gestation pour autrui avec embryon congelé à partir de 44 000 $ Gestation pour autrui avec OVOCYTES PROPRIÉTAIRES à partir de 47 800 $ Gestation pour autrui avec ovules de donneur à partir de 51 000 $

Dans le travail avec les citoyens français, les agences ukrainiennes accordent une attention particulière à la préparation des documents pour la reconnaissance ultérieure de la paternité en France. Cela comprend la réalisation de tests génétiques, la certification notariale de tous les documents, leur apostille et leur traduction officielle en français. Le support juridique en France comprend des consultations avec des avocats français, la préparation des documents pour le tribunal, l’accompagnement de la procédure de reconnaissance de la paternité et l’assistance dans le processus d’adoption par la mère biologique.

L’ensemble du programme de GPA en Ukraine prend environ 15-19 mois. La phase préparatoire dure 2-3 mois et comprend la sélection de la mère porteuse, l’examen médical, la préparation et la signature des documents. La phase médicale prend d’un à trois mois et comprend la synchronisation des cycles, la FIV et la confirmation de la grossesse. La grossesse elle-même dure neuf mois, pendant lesquels un suivi médical régulier est effectué et les documents nécessaires sont préparés. Après la naissance de l’enfant, la préparation des documents prend de deux à quatre mois.

Les agences ukrainiennes proposent également une gamme de services supplémentaires pour assurer le confort des futurs parents. Elles peuvent organiser l’hébergement des parents biologiques en Ukraine, fournir des services de traduction et de transport. Des consultations avec des avocats français, un soutien psychologique et l’organisation de visioconférences avec la mère porteuse sont également disponibles.

La documentation médicale est une composante importante du processus. Les agences fournissent des protocoles médicaux détaillés, tiennent un historique détaillé de la grossesse, effectuent des études génétiques et préparent des conclusions médicales supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour la partie française. Cette préparation complète de la documentation et l’accompagnement professionnel permettent de minimiser les risques et d’assurer le succès de toutes les procédures juridiques tant en Ukraine qu’en France.

Qui peut participer au programme de GPA en Ukraine ?

Une femme peut être mère porteuse si elle est majeure, juridiquement capable, a son propre enfant en bonne santé, a fait une déclaration volontaire écrite de mère porteuse, et n’a pas de contre-indications médicales (point 6.4. de l’Ordre d’application des technologies de reproduction assistée en Ukraine, approuvé par l’Ordre du Ministère de la Santé de l’Ukraine du 09.09.2013 № 787, enregistré au Ministère de la Justice de l’Ukraine le 2 octobre 2013 sous le № 1697/24229). Le couple (ou l’un des futurs parents) dans l’intérêt duquel la GPA est réalisée doit avoir un lien génétique avec l’enfant. En même temps, la mère porteuse ne doit pas avoir de lien génétique direct avec l’enfant. Il convient de noter que l’Ordre d’application des technologies de reproduction assistée en Ukraine permet la gestation par des proches parents des futurs parents (mère, sœur, cousine, etc.).

Liste des documents requis pour la maternité de substitution, du côté de la mère porteuse :

demande de la mère porteuse ;

copie du passeport de la mère porteuse ;

copie du certificat de mariage ou de divorce de la mère porteuse (sauf pour les femmes célibataires) ;

copie du certificat de naissance de l’enfant (des enfants) ;

consentement du mari de la mère porteuse pour sa participation au programme de maternité de substitution (sauf pour les femmes célibataires).

Liste des documents requis pour la maternité de substitution, du côté des époux pour lesquels la maternité de substitution est réalisée :

demande du/des patient(s) concernant l’utilisation des technologies de reproduction assistée ;

copies des passeports ;

copie du certificat de mariage ;

copie notariée du contrat écrit entre la mère porteuse et la femme (l’homme) ou le couple.

Enregistrement de la naissance de l’enfant en Ukraine

En cas de transfert d’un embryon humain, conçu par un couple marié (homme et femme) grâce aux technologies de reproduction assistée, dans l’organisme d’une autre femme, les parents de l’enfant sont le couple marié (article 123 du Code de la famille d’Ukraine). En cas de naissance d’un enfant par une femme dans l’organisme de laquelle a été transféré un embryon humain conçu par un couple marié grâce aux technologies de reproduction assistée, l’enregistrement de la naissance est effectué sur demande du couple qui a donné son consentement à ce transfert.

Dans ce cas, en plus du document confirmant le fait de la naissance de l’enfant par cette femme, une déclaration de son consentement pour l’inscription du couple comme parents de l’enfant doit être fournie, avec une signature authentifiée par un notaire, ainsi qu’un certificat de parenté génétique des parents (mère ou père) avec le fœtus. Dans la section « Remarques » de l’acte de naissance, l’inscription suivante est faite : « La mère de l’enfant selon le certificat médical de naissance est la citoyenne (nom de famille, prénom, patronyme) ». De plus, sont indiqués le nom de l’établissement (institution) qui a délivré le certificat, la date de délivrance et le numéro, les données du notaire (nom et initiales, district notarial ou bureau notarial d’État), la date, ainsi que le numéro de registre sous lequel a été certifiée l’authenticité de la signature de la femme sur la déclaration de son consentement pour l’inscription du couple comme parents de l’enfant (point 11 des Règles d’enregistrement des actes d’état civil en Ukraine, approuvées par l’Ordre du Ministère de la Justice d’Ukraine du 18.10.2000 № 52/5 (dans la rédaction de l’ordre du Ministère de la Justice d’Ukraine du 24.12.2010 № 3307/5).

Point intéressant ! L’inscription concernant la mère porteuse est faite uniquement dans l’acte de naissance, tandis que dans le certificat de naissance, cette mention n’apparaît pas. Le certificat de naissance ne contient que les informations concernant les parents biologiques.

Ainsi, compte tenu de la légalité du programme de maternité de substitution en Ukraine, il ne devrait pas y avoir de difficultés pour établir l’acte de naissance et obtenir le certificat de naissance ukrainien de l’enfant.

Où est donc la difficulté ?

Dans la plupart des pays étrangers où la maternité de substitution est interdite, ces certificats de naissance ne sont pas reconnus. Par exemple, selon l’article 27 de la Loi suisse sur le droit international privé (LDIP), une décision prise à l’étranger n’est pas reconnue en Suisse si la reconnaissance est incompatible avec l’ordre public du pays. Étant donné que le point « d » de l’article 119 de la Constitution de la Confédération suisse (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft) interdit le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution, la Suisse ne reconnaît pas les certificats de naissance dans lesquels la mère indiquée n’est pas celle qui a accouché. Selon le droit civil suisse, la mère est la femme qui a donné naissance à l’enfant. Une disposition similaire figure dans les actes législatifs d’Allemagne et de France.

En conséquence, les autorités compétentes des pays étrangers où la maternité de substitution est interdite exigent des parents biologiques, pour inscrire les informations dans le registre des naissances, une décision de justice établissant le lien de parenté entre eux et l’enfant né d’une mère porteuse. Conformément au Code de procédure civile d’Ukraine, l’obtention d’une telle décision judiciaire est possible dans le cadre d’une procédure distincte. Des exemples d’affaires dans lesquelles des parents biologiques étrangers ont obtenu une décision positive du tribunal établissant le lien de parenté entre eux et l’enfant né d’une mère porteuse sont les suivants : affaire № 628/834/18, affaire № 645/6571/18, affaire № 645/6571/18.

Dans l’affaire № 628/834/18, un citoyen allemand a saisi le tribunal d’une demande d’établissement de la paternité d’enfants nés par le biais de technologies de reproduction assistée. Pour justifier sa demande, le citoyen allemand s’est appuyé sur le certificat ukrainien d’enregistrement de la naissance des enfants, dans lequel lui et son épouse étaient désignés comme leurs parents. La demande indiquait également que la mère porteuse qui avait donné naissance aux enfants avait donné son consentement, certifié par un notaire privé, pour l’inscription comme parents des enfants du couple, à savoir le demandeur et son épouse (tous deux étrangers).

Au cours de l’examen de l’affaire, il a été établi que la maternité de substitution est interdite en Allemagne. Selon le droit civil allemand, la mère est considérée comme la femme qui a donné naissance à l’enfant, donc la mère porteuse. En même temps, en cas de naissance d’un enfant par une femme mariée, le mari de cette femme est considéré comme le père de l’enfant.

S’étant adressé à l’ambassade d’Allemagne en Ukraine, le demandeur s’est vu refuser la délivrance de documents de passeport pour les enfants, car la mère porteuse était mariée, et donc leur père était considéré comme étant le mari de la mère porteuse, jusqu’à preuve du contraire.

Ainsi, il est devenu nécessaire de réfuter la présomption de paternité de la personne qui était mariée à la mère porteuse, ce qui a conduit le père biologique à saisir le tribunal. Une composante obligatoire de ce processus pour obtenir une décision positive du tribunal était la participation du mari de la mère porteuse à la procédure d’examen de l’affaire.

Au cours de l’audience, le mari de la mère porteuse a fourni une déclaration indiquant qu’il soutenait pleinement les demandes du requérant et confirmait qu’il n’était pas le père des enfants. En outre, pour confirmer le fait des liens familiaux entre le père biologique et les enfants, un certificat de parenté génétique a été fourni.

Dans le dispositif du jugement, il est indiqué que puisqu’il a été établi de manière fiable lors de l’examen judiciaire que le père des enfants nés par l’utilisation des technologies de reproduction assistée est un citoyen de la République fédérale d’Allemagne, et que le mari de la mère porteuse n’est pas le père de ces enfants, le tribunal a conclu de satisfaire pleinement la demande et d’établir le fait de la paternité.

En même temps, le fait du lien familial peut être établi non seulement concernant le père biologique par rapport à l’enfant, mais aussi concernant la mère biologique par rapport à celui-ci. Selon la législation de nombreux pays européens (notamment l’Allemagne, la France, la Suisse), après l’établissement du lien entre le père biologique et l’enfant né d’une mère porteuse, la mère biologique peut adopter l’enfant de son mari.

Quelle est l’opinion de la CEDH ?

Dans ses arrêts du 26.06.2014 dans l’affaire « Mennesson c. France » (requête n° 65192/11) et dans l’affaire « Labassee c. France » (requête n° 65941/11), la Cour européenne des droits de l’homme a spécifiquement déterminé que chaque pays a le droit d’interdire la maternité de substitution sur son territoire. Cependant, la Cour a également reconnu que l’interdiction de la maternité de substitution ne peut pas avoir d’impact négatif sur les enfants nés de cette manière à l’étranger. Dans ce contexte, la Cour a exprimé la position selon laquelle les pays où la maternité de substitution est interdite doivent reconnaître le lien familial entre les enfants nés d’une mère porteuse à l’étranger et leurs parents biologiques, sinon il y aurait violation des droits des enfants au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le 10.04.2019, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un avis consultatif dans lequel elle a déterminé que l’impossibilité générale et absolue de reconnaître le lien familial entre l’enfant né par maternité de substitution à l’étranger et la mère biologique est incompatible avec la garantie et la protection des meilleurs intérêts de l’enfant. La Cour a également indiqué que les questions de reconnaissance des droits de la mère biologique sur l’enfant né d’une mère porteuse doivent être examinées à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire. En même temps, la Cour européenne des droits de l’homme a noté que la réalisation du droit de l’enfant au respect de la vie privée n’exige pas l’inscription obligatoire des informations concernant la mère biologique de l’enfant dans le Registre de l’état civil sur la base du certificat de naissance délivré par un État étranger. La réalisation de ce droit est possible en utilisant une autre méthode d’établissement du lien entre la mère biologique et l’enfant (par exemple, telle que l’adoption).

Conclusions

En Ukraine, la maternité de substitution est autorisée et réglementée par la loi. Après la naissance de l’enfant, les parents biologiques étrangers reçoivent un certificat de naissance contenant leurs données. Après cela, les parents biologiques étrangers qui souhaitent retourner avec l’enfant dans un pays où la maternité de substitution est interdite font face à une longue procédure liée à l’établissement du lien familial, l’adoption (acceptation) par la mère biologique de l’enfant de son mari.