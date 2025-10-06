Le « secret » des supercentenaires – ceux qui vivent au‑delà de 110 ans – ne tient pas à une seule recette miraculeuse, mais à une conjonction de facteurs biologiques, comportementaux et environnementaux.
Les règles, longtemps taboues, deviennent le cœur d’une révolution. Ce documentaire explore sans détour les douleurs, les clichés, la...
Certains hommes, complexé par leur calvitie, ont choisi de se faire poser des implants, notamment à Istanbul, capitale du...
La constipation est un trouble digestif fréquent qui touche un grand nombre de personnes, qu’il s’agisse d’un inconfort passager...
Le concept de « polyphénol » pourrait ne pas évoquer grand-chose pour certains, mais ces composants d’origine végétale sont en réalité...
La sérénité peut s’apprendre. C’est souvent un processus qui implique la maîtrise de techniques de gestion du stress et...
Nous passons un tiers de notre vie à dormir et ce temps de sommeil est essentiel à l’équilibre de...
François-Marie Dru nous invite à plonger avec lui au sein de respirations libératrices avec différentes méditations sonores envoûtantes. La...
Un Français consomme en moyenne 25 kilos de sucre par an. Ce qui fait de la France le premier...
Avoir un enfant hyperactif peut représenter un défi de taille, mais avec patience et compréhension, il est tout à...
Être parent n’est pas toujours évident. Pourquoi bébé vous aide à comprendre votre nouveau-né. Voici quelques astuces pour tout...
Le diabète et l’hypertension sont deux affections chroniques étroitement liées qui prennent souvent racine dès les premières années de...
On en retrouve partout, sur la brosse, l’oreiller, le revers d’un col, pas de panique, nous sommes près de...
On connaît tous quelqu’un qui est tout le temps en retard, que ce soit pour un dîner, un cinéma,...
La ménopause est une étape naturelle de la vie d’une femme, marquée par des changements hormonaux significatifs qui peuvent...
Choisir un praticien en dermatologie esthétique est une décision importante qui peut avoir des répercussions non seulement sur l’apparence,...
La pratique régulière d’une activité physique et d’un sport d’endurance est bénéfique pour la santé, c’est prouvé. Mais où...
Ce coup de malchance qui changea leur vie à jamais
Appréhender les patients en surpoids dans le monde médicale n’est pas si évident que ça ! Malheureusement, les stigmates...
CBD Charentais est la seule entreprise du genre en France. Une jeune société charentaise fait pousser son propre cannabidiol,...
