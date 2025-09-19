Psychiatre responsable du Programme troubles anxieux du département de psychiatrie et santé mentale des HUG, le Pr Guido Bondolfi,...
A Paris, la maternité de la Pitié Salpêtrière est une maternité de proximité à taille humaine. Réalisateur : Sigrid...
Des traces de polluants dans les bouteilles d’eau de grandes marques
L’essor des technologies numériques a transformé le paysage des loisirs avec une recrudescence de l’intérêt pour les paris en...
Qu’est-ce que le paludisme et comment se répand-il ? Jamy vous explique !
Sa narcolepsie lui empoisonne la vie
Les huiles essentielles sont des composés aromatiques extraits de plantes. Elles possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé...
Le baume du tigre, un remède à base de plantes largement utilisé dans les médecines traditionnelles asiatiques, a longtemps...
Les cheveux bouclés sont une véritable bénédiction, mais ils nécessitent une attention particulière pour révéler tout leur potentiel. Pour...
Soigner un petit rhume, combattre ses allergies, prévenir la grippe, lutter contre son stress… l’homéopathie entend combattre tous les...
Constatant l’énorme place qu’a prise son smartphone dans sa vie, Anne-Sophie Lévy-Chambon s’est interrogée sur l’omniprésence des écrans et...
Mettre son enfant au monde à l’hôpital est présenté comme la solution la plus sûre, et pourtant une femme...
Il est essentiel de savoir différencier un simple mal de tête d’une migraine, car les deux conditions peuvent affecter...
Des antibiotiques utilisés à grande échelle dans les élevages pour les animaux destinés à être de la viande.
Les effets dévastateurs du sucre sur notre santé ne cessent d’être mis en évidence. Il y a l’épidémie d’obésité...
Le mal de dos, communément appelé « mal du siècle », est un fléau qui touche l’ensemble de la population sans...
Les culottes menstruelles sont de plus en plus populaires comme alternative aux protections hygiéniques traditionnelles. Conçues pour retenir les...
L’entretien de la barbe est un art que de nombreux hommes prennent très au sérieux. Parmi les produits naturels...
Dans ce petit village proche de Lyon, le ménage, c’est une histoire de famille. Avant de partir à l’école,...
Les assouplissants, ces produits que nous utilisons régulièrement pour parfumer et adoucir notre linge, sont devenus des incontournables de...
