L’accent, certains ne peuvent pas y couper: un mot, un seul, et ils sont repérés. Beaucoup le cultivent fièrement, d’autres font tout pour s’en débarrasser. Nous avons rencontré Ludivine, une jeune Marseillaise qui tente de percer dans le monde du spectacle. Recalée sur plusieurs castings à cause de son accent, elle a fait appel à Igor coach vocal pour apprendre à le gommer. Paul est Ch’ti et fier de l’être, lui a fait de son accent son fond de commerce.
Réalisateur : Violaine Molinaro