Série Routines & Rituels : Ma santé au naturel en compagnie du Dr Jean-Christophe Charrié, médecin généraliste, expert et enseignant en endobiogénie, co-fondateur de l’IEMPI, l’Institut d’endobiogénie et auteur de nombreux livres best-seller sur la santé au naturel. Connaissons-nous vraiment les pouvoirs du curcuma ? Comment agit-il sur l’inflammation, le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire ? Comment bien le consommer pour en tirer de réels bénéfices ? Le Dr Jean-Christophe Charrié nous dit tout des bienfaits de cette épice sur notre santé, du corps à l’esprit.