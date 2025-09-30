Sommeil, insomnie, respiration, stress, apnée du sommeil, cohérence cardiaque, bien-être… Et si la qualité de votre souffle était la clé de nuits plus profondes et réparatrices ? Stéphanie Brillant, journaliste et autrice du livre L’incroyable pouvoir du souffle, nous guide dans des exercices simples pour rééquilibrer le système nerveux, apaiser le mental et améliorer la tonicité du diaphragme. Au programme : techniques de respiration consciente, cohérence cardiaque, astuces pour l’endormissement et pratiques pour réduire les réveils nocturnes. Une routine précieuse pour transformer votre sommeil et retrouver sérénité et vitalité au quotidien.