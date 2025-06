Podcast

Perte de mobilité, atteinte neurologique, avenir incertain… Comment faire face à un diagnostic aussi bouleversant que la Sclérose Latérale Amyotrophique, ou maladie de Charcot ? À 37 ans, Lorène Vivier vit avec cette maladie neurodégénérative rare et inexorable. Dans cet épisode, elle partage avec Xavier Pitois son parcours, ses luttes, mais surtout son engagement pour sensibiliser, témoigner et mobiliser autour de la SLA. Une conversation lumineuse sur le sens de la vie, la force de l’instant présent, la spiritualité comme soutien et l’importance de faire entendre la voix des malades. Un message d’espoir, d’action et d’humanité.