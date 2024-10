Documentaire



On la surnomme la « femme sans cerveau ». Et pour cause, Sharon Parker est une femme pas comme les autres : elle possède un espace vide rempli de liquide là où la plupart des gens ont un cerveau. Et pourtant, elle arrive à combler ce vide et son QI dépasse largement la moyenne. Alors comment réussi-t-elle à mener une vie presque normale malgré cette anomalie cérébrale qui intrigue encore les plus grands spécialistes ?