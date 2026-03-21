Avec ses 750 naissances par an, elle ressemble à beaucoup d’autres, à un détail près : c’est la seule de tout le département. Aujourd’hui, Amy et son conjoint se préparent à parcourir 40km et faire 1h30 de route pour pouvoir accoucher.
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