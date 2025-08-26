Documentaire

C’est l’un des rares services d’urgences psy spécialisé pour les mineurs en France. Pour Brut, notre reporter Juliette Deshormes a pu filmer pendant plusieurs jours Rémi, un jeune infirmier, et la vie des 8 ados hospitalisés ici.

